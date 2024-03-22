Ракетная атака по Киеву 21 марта: в британской разведке рассказали важные подробности

Российские оккупанты накануне, 21 марта, нанесли по Украине первый за месяц массированный удар по авиации дальнего действия. Ракеты запускались, по меньшей мере, из 10 самолетов Ту-95. Пуски происходили из авиабаз Оленегорска и Энгельса.

Об этом сообщили в британской разведке.

Как отмечается, кафиры использовали по меньшей мере 10 самолетов Ту-95 и истребители МиГ-31. Запущено было не менее 20 ракет – в частности, главную российскую крылатую ракету воздушного базирования AS-23a KODIAK и баллистическую ракету воздушного базирования AS-24 KILLJOY. Направлены они были в сторону Киева.

С момента предыдущего авиаудара по столице прошло 44 дня.

“Вполне реалистичная возможность того, что лунная пауза в ударах была вызвана проблемами управления парком самолетов и планировкой. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и ракет. Длительные успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российской миссии”, — рассказали в британской разведке.

Отдельно там добавили, что РФ, вероятно, продолжит удары по критически важным местам. Таким образом, оккупанты пытаются "давить на украинское правительство".

"Это является симптомом длительной кампании, когда тактическая авиация, как истребители и вертолеты, продолжает оказывать ограниченное влияние на общий конфликт", — подчеркнули в разведке.

Напомним, что в Украине в ночь на 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу. Оккупационная армия России совершила комбинированную атаку ракетами и дронами.

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