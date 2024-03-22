В Киевской области оккупант расстрелял мужчину, чтобы украсть его телефон: СБУ сообщила ему о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту, расстрелявшему жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители заочно сообщили о подозрении 32-летнему Тимуру Сеферову – российскому контрактнику 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС России.

“В оккупированном поселке Мокрец Броварского района рашист совместно с другими захватчиками обстреливал частные дома, вдирался в них и отбирал имущество у людей. Задокументировано, что во время одного из таких налетов Сеферов хотел забрать мобильный телефон у 53-летнего местного жителя. Ощутив сопротивление со стороны мужчины, россиянин произвел по нему несколько выстрелов из автомата прямо во дворе домовладения. В результате тяжелых огнестрельных ранений потерпевший погиб на месте. На основании собранного массива информации следователи Службы безопасности заочно сообщили Сеферову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что сейчас готовятся материалы для оглашения подозреваемого в международный розыск. Кроме того, продолжаются комплексные меры по установлению местопребывания военного преступника из РФ и его наказанию за убийство гражданина Украины.

Напомним, что ракетная атака по Киеву 21 марта была первой массированной за последние 44 дня.

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