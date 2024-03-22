Взятка в размере 600 тысяч долларов: в Киевской области задержан предприниматель и бывший директор ГП Минобороны

В Киевской области полиция задержала предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины из-за взятки в 600 тысяч долларов.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"22 марта, во время передачи неправомерной выгоды в размере 600 тысяч долларов, из которых 320 тысяч долларов были наличными, а также право собственности на семь квартир на общую сумму в 280 тысяч долларов, полицейские Киевской области задержали двух человек. По данным следствия, один из злоумышленников и его сообщник требовали взятку у представителя другой коммерческой структуры. Злоумышленники пытались получить в пользование земельный участок, площадью 35 гектаров, который находится в постоянном пользовании государственного предприятия Министерства обороны Украины, с последующей возможностью застройки", — говорится в сообщении полиции.

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Злоумышленниками оказались директор частного предприятия и бывший руководитель государственного предприятия Министерства обороны Украины, выступавший в качестве посредника.

Следователи задержали подозреваемых.

У фигурантов изъяли средства, документы на квартиры и их мобильные телефоны.

Получение взятки в размере 600 тысяч долларов / Фото: Полиция Киевской области

Кроме того, проведены неотложные обыски в местах проживания подозреваемых.

Взятка в размере 600 тысяч долларов / Фото: Полиция Киевской области

Решается вопрос о сообщении директору частного предприятия и эксдиректору госпредприятия о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, (Злоупотребление влиянием) и ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отправили на скамью подсудимых действующего народного депутата и его сообщника, разоблаченных на коррупционной сделке — получении неправомерной выгоды в сумме 85 тыс долларов. Хотя НАБУ не называет имя народного депутата Украины, который оказался на скамье подсудимых из-за коррупции, известно, что это народный избранник из фракции "Слуги народа" Анатолий Гунько.