В нижнем белье и без присмотра: в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестричку

Маленьких братика и сестричку ювенальные полицейские доставили в больницу для обследования.

В Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестричку. Дети были в самом белье и без присмотра взрослых бегали между домами.

Об этом сообщает полиция Киева.

"В Святошинское управление полиции 2 марта поступило сообщение о двух маленьких детях, которые в нижнем белье и без присмотра взрослых находились на улице", – говорится в сообщении полиции.

Затем 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестричку ювенальные полицейские доставили в больницу для обследования, а о происшествии сообщили в районную службу по делам детей.

Правоохранители установили личность матери малышей – ею оказалась киевлянка 1994 года рождения. Во время общения с полицейскими женщина рассказала, что ушла по делам, а детей оставила на сожителя.

Полицейские составили на нарушительницу протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – это невыполнение родительских обязанностей. Известно, что женщина уже привлекалась к ответственности по указанной статье.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции, идет проверка. За совершение правонарушения женщине грозит штраф, дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы.

Напомним, в Киеве из семьи изъят 5-летний мальчик, который находился дома сам и не ел почти сутки.

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