Під Києвом зникла 25-річна дівчина: фото, прикмети

Вікторія Кайоткіна ще 13 березня виписалася з лікарні, але додому так і не повернулася.

Під Києвом зникла 25-річна дівчина. Вікторія Кайоткіна із села Лубське Фастівського району Київської області ще 13 березня виписалася з лікарні, але додому так і не повернулася.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"22 березня до поліції надійшло повідомлення від 45-річного чоловіка про зникнення співмешканки, яка 13 березня виписалася з лікувального закладу та по теперішній час не повернулася", – йдеться у повідомленні поліції.

На розшук дівчини були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Фастівського районного управління поліції, поліцейський офіцер громади, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.

Прикмети Вікторії: зріст 166 см, середньої статури, волосся довге русяве, татуювання на лівій руці у вигляді букви "В".

Дівчина була одягнута у шубу темного кольору, чорні лосини. Також на ній було взуття чорного кольору.

Поліція Київщини розшукує 25-річну Вікторію Кайоткіну з села Лубське / Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Фастівського районного управління поліції за телефоном: 093 303 4986", – просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві поліцейські та соцпрацівники вилучили немовля у наркозалежної матері, яка непритомна лежала просто на вулиці. Восьмимісячна дівчинка разом з жінкою також перебувала на землі.

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