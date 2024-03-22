Дитина лежала на землі: у Києві поліція забрала немовля у наркозалежної матері, яка знепритомніла "під кайфом" (відео)

Восьмимісячна дівчинка разом з непритомною жінкою лежала на землі.
У Києві поліцейські та соцпрацівники вилучили немовля у наркозалежної матері, яка непритомна лежала просто на вулиці. Восьмимісячна дівчинка разом з жінкою перебувала на землі.
Про це повідомляє поліція Києва.
"Ювенальні інспектори Оболонського управління поліції під час патрулювання лісопаркової зони помітили жінку, яка лежала непритомна, а поруч із нею було немовля. Поліцейські забрали з холодної землі 8-місячну дівчинку та привели до тями її матір. Останньою виявилась наркозалежна 26-річна мешканка Київщини, яка почала поводитись агресивно та намагалась завадити поліцейським піклуватись про дитину", – йдеться у повідомленні поліції.
Потім на місце події прибули патрульні поліцейські разом із соцпрацівниками. На горе-матір правоохоронці склали протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.
Відомо, що жінка вже неодноразово притягувалась до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.
Наразі дитину доправили до лікарні для проходження медичного обстеження.
Подальшою долею дівчинки опікуватимуться соціальні служби.
Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 22 березня 2024 р.
Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були самі та у білизні бігали між будинками.
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