Дитина лежала на землі: у Києві поліція забрала немовля у наркозалежної матері, яка знепритомніла "під кайфом" (відео)

У Києві поліцейські та соцпрацівники вилучили немовля у наркозалежної матері, яка непритомна лежала просто на вулиці. Восьмимісячна дівчинка разом з жінкою перебувала на землі.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Ювенальні інспектори Оболонського управління поліції під час патрулювання лісопаркової зони помітили жінку, яка лежала непритомна, а поруч із нею було немовля. Поліцейські забрали з холодної землі 8-місячну дівчинку та привели до тями її матір. Останньою виявилась наркозалежна 26-річна мешканка Київщини, яка почала поводитись агресивно та намагалась завадити поліцейським піклуватись про дитину", – йдеться у повідомленні поліції.

Потім на місце події прибули патрульні поліцейські разом із соцпрацівниками. На горе-матір правоохоронці склали протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Відомо, що жінка вже неодноразово притягувалась до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Дитина лежала просто на землі поруч із непритомною горе-матір'ю / Фото: Поліція Києва / Facebook

Наразі дитину доправили до лікарні для проходження медичного обстеження.

Подальшою долею дівчинки опікуватимуться соціальні служби.

Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 22 березня 2024 р.

Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були самі та у білизні бігали між будинками.

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