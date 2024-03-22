Ракетна атака по Києву 21 березня: в британській розвідці розповіли важливі подробиці

Російські окупанти на передодні, 21 березня, завдали по Україні першого за місяць масованого удару з авіації дальньої дії. Ракети запускалися щонайменше з 10 літаків Ту-95. Пуски відбувалися з авіабаз Оленєгорськ і Енгельс.

Про це повідомили в британській розвідці.

Як зазначається, окупанти використали щонайменше 10 літаків Ту-95 та винищувачі МіГ-31. Запущено було не менше 20 ракет - зокрема, головну російську крилату ракету повітряного базування AS-23a KODIAK і балістичну ракету повітряного базування AS-24 KILLJOY. Направлені вони були в бік Києва.

З моменту попереднього авіаудару по столиці минуло 44 дні.

“Цілком реалістична можливість того, що місячна пауза в ударах була спричинена проблемами з управлінням парком літаків і плануванням. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет. Тривалі успіхи української протиповітряної оборони також, ймовірно, ускладнили планування російської місії”, - розповіли в британській розвідці.

Окремо там додали, що РФ ймовірно продовжить удари по критично важливих місцях. Таким чином окупанти намагаються “тиснути на український уряд”.

“Це є симптомом тривалої кампанії, коли тактична авіація, як-от винищувачі та гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт”, - підкреслили в розвідці.

Нагадаємо, що в Україні у ніч проти 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами.

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