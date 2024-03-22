На Київщині окупант розстріляв чоловіка, щоб вкрасти його телефон: СБУ повідомила йому про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російському окупанту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці заочно повідомили про підозру 32-річному Тимуру Сеферову - російському контрактнику 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС Росії.

“В окупованому селищі Мокрець Броварського району рашист спільно з іншими загарбниками обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей. Задокументовано, що під час одного із таких “нальотів” Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя. Відчувши опір з боку чоловіка, росіянин здійснив по ньому декілька пострілів з автомата прямо на подвір’ї домоволодіння. У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці. На підставі зібраного масиву інформації слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сеферову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що зараз готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження воєнного злочинця з РФ та його покарання за вбивство громадянина України.

Нагадаємо, що ракетна атака по Києву 21 березня була першою масованою за останні 44 дні.

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