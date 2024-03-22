Хабар у розмірі 600 тисяч доларів: на Київщині затримано підприємця та колишнього директора ДП Міноборони

Зловмисники намагалися отримати земельну ділянку, площею 35 га, яка перебуває у користуванні держпідприємства Міноборони, з можливістю забудови.
На Київщині поліція затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України через хабар у 600 тисяч доларів.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"22 березня, під час передачі неправомірної вигоди у розмірі 600 тисяч доларів, з яких 320 тисяч доларів були готівкою, а також право власності на сім квартир на загальну суму у 280 тисяч доларів, поліцейські Київської області затримали двох осіб. За даними слідства один із зловмисників та його спільник вимагали хабар у представника іншої комерційної структури. Зловмисники намагалися отримати у користування земельну ділянку, площею 35 гектарів, яка перебуває в постійному користуванні державного підприємства Міністерства оборони України, з подальшою можливістю забудови", – йдеться у повідомленні поліції.
Зловмисниками виявилися директор приватного підприємства та колишній керівник державного підприємства Міністерства оборони України, який виступав як посередник.
Слідчі затримали підозрюваних.
У фігурантів вилучили кошти, документи на квартири та їхні мобільні телефони.
Крім цього, проведені невідкладні обшуки за місцями проживання підозрюваних.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору приватного підприємства та ексдиректору держпідприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, (Зловживання впливом) та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відправили на лаву підсудних чинного народного депутата та його спільника, викритих на корупційній оборудці — одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис доларів. Хоча НАБУ не називає ім'я народного депутата України, який опинився на лаві підсудних через корупцію, відомо, щоце народний обранець із фракції "Слуги народу" Анатолій Гунько.
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