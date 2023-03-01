На Киевщине сегодня будут раздаваться громкие взрывы: что известно

В Киеве и пригороде в среду, 1 марта, будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе будут работать саперы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Сегодня, 1 марта, в Вышгородском районе будут проводиться плановые работы ГСЧС", — говорится в сообщении.

Жителей Киевщины призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.

Напомним, россияне сменили место запуска дронов по Киеву. В британской разведке объяснили, что это необходимо оккупантам, чтобы снизить время пребывания беспилотников в воздухе и дополнительно нагрузить украинскую противовоздушную оборону.

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