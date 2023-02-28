Киберполиция нашла администратора Telegram-канала "ЧВК Редан" в Украине: что известно

Киберполиция нашла администратора Telegram-канала "ЧВК Редан" в Украине. Им оказался 16-летний житель Днепра.

Telegram-канал заблокирован.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

С парнем и его родителями общаются правоохранители.

Администратор отметил, что в группу "ЧВК Редан" входило около 2500 участников.

По словам парня, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения. Бронирование рекламы обошлось в 10 долларов США.

Киберполиция установила администратора телеграмм-канала нового молодежного движения. Им оказался 16-летний житель Днепра. Телеграмма-канал заблокирован. По словам парня, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения. Бронирование рекламы обошлось в 10 долларов США. Киберполиция заблокировала телеграмм-канал, администрированный несовершеннолетним. С парнем и его родителями общаются правоохранители. Напомним: Национальная полиция заблокировала 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для проведения российской ИПСО, дестабилизации внутренней ситуации в Украине и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Киберполиция Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 28 февраля 2023 г.

Напомним, Национальная полиция заблокировала 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для проведения российской ИПСО, дестабилизации внутренней ситуации в Украине и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Киеве 59 парней вышли на драку.

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