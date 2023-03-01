Россияне сменили место запуска дронов по Киеву: в британской разведке объяснили причины

Российская армия начала запускать иранские дроны-камикадзе из Брянской области, чтобы снизить время пребывания беспилотников в воздухе и дополнительно нагрузить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке отметили, что 27 февраля Минобороны Украины подтвердило, что сбило 11 дронов-камикадзе Shahed из 14 запущенных в течение ночи.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что 9 из них были сбиты в воздушном пространстве вблизи Киева. Еще три БПЛА уничтожили в Черниговской области.

До этой атаки не поступало никаких сообщений об использовании иранских дронов в Украине с 15 февраля.

Как отмечают в Минобороны Великобритании, такое снижение темпа атаки БПЛА, вероятно, свидетельствует о том, что Россия исчерпала свои запасы и будет искать возможности их пополнения.

"Через вектор атаки эти БПЛА, вероятнее всего, были запущены из Брянской области РФ. Ранее единственный пункт запуска, который наблюдали с середины декабря 2022 года, был в Краснодарском крае, через Азовское море. Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву "Его создали, чтобы уменьшить время пребывания дронов в воздухе над Украиной и попытаться еще больше "растянуть" украинскую ПВО", — говорится в сообщении.

Атака дронами Украины в ночь на 1 марта

Российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера.

Взрывы раздались в Полтавской области. Жители города Кременчуг слышали звуки взрывов в течение часа. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что, по предварительной информации, украинские защитники сбили до пяти БПЛА.

Вражеский воздушный объект также был замечен на Киевщине.

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