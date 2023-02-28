Изнасиловал женщину в Киевской области: российскому военному сообщено о подозрении

Российскому военному, который во время оккупации изнасиловал женщину в Киевской области, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Военнослужащему ВС РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемый — 27-летний военнослужащий 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) вооруженных сил Российской Федерации, родом из села Догой Республики Бурятия", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в марте 2022 года он вместе с другими военными ВС РФ оккупировал один из населенных пунктов Киевщины.

"Они начали запугивать мирное население. Осуществляли постоянные осмотры всех помещений домов, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции. Через 20 дней оккупации трое российских военных, среди которых подозреваемый, ворвались во двор частного дома, где проживали две женщины и девочка. Подозреваемый, учитывая отсутствие мужчин, повел женщину в гараж. Там он ее изнасиловал, угрожая изнасилованием ребенка в случае отказа", — говорится в сообщении.

Оккупант постоянно демонстрировал наличие оружия, а другие военные ВС РФ оставались на улице для преодоления возможного сопротивления со стороны родственников женщины и соседей.

"Через несколько дней подозреваемый снова пришел к женщине и совершил над ней акты сексуального насилия в гаражном помещении домовладения", — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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