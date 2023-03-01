На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що відомо

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій.
У Києві та передмісті у середу, 1 березня, лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі працюватимуть сапери.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
"Сьогодні, 1 березня, у Вишгородському районі проводитимуться планові роботи ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Мешканців Київщини закликають зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.
Нагадаємо, росіяни змінили місце запуску дронів по Києву. У британській розвідці пояснили, що це необхідно окупантам, щоб зменшити час перебування безпілотників у повітрі та додатково навантажити українську протиповітряну оборону.
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