На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що відомо

У Києві та передмісті у середу, 1 березня, лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі працюватимуть сапери.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Сьогодні, 1 березня, у Вишгородському районі проводитимуться планові роботи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, росіяни змінили місце запуску дронів по Києву. У британській розвідці пояснили, що це необхідно окупантам, щоб зменшити час перебування безпілотників у повітрі та додатково навантажити українську протиповітряну оборону.

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