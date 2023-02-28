Популяризировали движение "Редан": киберполиция заблокировала почти два десятка каналов и групп

В полиции отмечают, что появление ЧВК Редан в Украине – это информационно-психологическая операция России.

Киберполиция заблокировала 18 каналов и групп, через которые популяризировали движение "Редан".

Искусственное распространение субкультуры "ЧВК Редан" является попыткой российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию, чтобы вовлечь детей в противоправную деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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"Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками – такую цель преследуют организаторы собраний молодежи, впрочем полицейские помешали реализовать эти преступные замыслы. Всего за два дня в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители оперативно отреагировали и не допустили конфликтные ситуации между подростками", – пишет пресс-служба.

По словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, в отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых были несовершеннолетними. В настоящее время с ними и их родителями проводятся профилактические мероприятия. В частности разъясняется, что за соответствующие действия предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Киберполиция, со своей стороны, заблокировала 18 каналов и групп, созданных для раскрутки молодежного движения и дестабилизации ситуации в Украине. В настоящее время устанавливаются источники финансирования и администраторы этих информационных каналов.

"Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и предостеречь детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг", – добавил Василий Богдан.

Справка: Движение "ЧВК Редан" возникло в России. Участники движения относят себя к неформалам. Своими оппонентами считают так называемых "оффников" — околофутбольных фанатов и, что характерно для россиян, кавказцев и мигрантов. К слову, аббревиатура "ЧВК" произошла от частной военной компании, которая участвует в войне против Украины, но движение не связано с ним и не является организованным формированием. Участники говорят, что представились так "по приколу".

Название "Редан" происходит из японского аниме-сериала Hunter x Hunter, в котором есть бандитская группировка "Геней Рьодан". В сюжете аниме группировка носит черную одежду с изображением паука и цифры 4. Поскольку россияне часто заменяют букву "ё" на "е", возникло новое название "Редан".

В Украине о движении стало известно только недавно и оценить количество участников сложно, но известно, что такие группы появились в Киеве, Харькове, Черкассах, Ивано-Франковске, Львове. Они якобы позиционируют себя как неформалы, которые могут противостоять хулиганам, традиционно агрессивно относящимся к участникам разного рода молодежных субкультур.

Напомним, в Киеве, когда 59 юношей вышли на драку.

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