У Києві в ранкову годину пік стався збій в роботі метро: що сталося

Фахівці вирішують проблему.
У Києві зранку 1 березня в метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.
Про це інформує пресслужба КМДА.
"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв'язання питання", - йдеться в повідомленні.
Сплатити за проїзд можна:
- Транспортною картко;
- Qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start)";
- Безконтактною банківською карткою;
- Мобільним застосунком ApplePay та Google Pay.
Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково.
До слова, аналогічна проблема у столичному метро трапилася 24 лютого.
Нагадаємо, днями у метро Києва затримали чоловіка з гранатою.
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