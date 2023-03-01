У Києві в ранкову годину пік стався збій в роботі метро: що сталося

У Києві зранку 1 березня в метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Про це інформує пресслужба КМДА.

"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв'язання питання", - йдеться в повідомленні.

Сплатити за проїзд можна:

Транспортною картко;

Qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start)";

Безконтактною банківською карткою;

Мобільним застосунком ApplePay та Google Pay.

Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково.

До слова, аналогічна проблема у столичному метро трапилася 24 лютого.

Нагадаємо, днями у метро Києва затримали чоловіка з гранатою.

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