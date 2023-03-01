Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві в ранкову годину пік стався збій в роботі метро: що сталося

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
151
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві в ранкову годину пік стався збій в роботі метро: що сталося

Фото: Getty Images

Фахівці вирішують проблему.

У Києві зранку 1 березня в метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. 

Про це інформує пресслужба КМДА.

"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв'язання питання", - йдеться в повідомленні.

Сплатити за проїзд можна:

  • Транспортною картко;
  • Qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start)";
  • Безконтактною банківською карткою;
  • Мобільним застосунком ApplePay та Google Pay.

Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково.

До слова, аналогічна проблема у столичному метро трапилася 24 лютого.

Нагадаємо, днями у метро Києва затримали чоловіка з гранатою.

Читайте також:

Нові станції Київського метрополітену: у столиці взялися добудовувати метро на Виноградарі

Нові станції Київського метрополітену: у столиці взялися добудовувати метро на Виноградарі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
151
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація