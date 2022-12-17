Метро Киева снова возобновило свою работу

Подземка также работает как укрытие.

В субботу, 17 декабря, в 07:30 метро в Киеве возобновило работу после произошедшего накануне аварийного отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, которое привело к очередным российским обстрелам", — отмечают в сообщении

Отмечается, что поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет десять минут.

Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги, добавляют в КГГА. К слову, накануне метро стало убежищем для многих киевлян, пережидавших в подземке вражескую атаку на столицу.

Напомним, 16 декабря метро прекратило свою работу. Причиной стало повреждение энергетической системы и аварийные отключения электроэнергии из-за ракетного удара россиян. Подземные станции работали в режиме укрытия.

Также четыре наземных станции киевского метро были закрыты на вход и выход: "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная"

Накануне Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия РФ выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

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