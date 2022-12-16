Сбивание вражеских ракет: Зеленский отметил бойцов 96 зенитной ракетной бригады, прикрывающих Киевщину

Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил, зенитчиков, разведчиков и всех других, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодняшний результат – 60 ракет сбито.

Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам 16 декабря.

"Отличились все воздушные командования — "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". А особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Я благодарю вас, воины", — подчеркнул глава государства.

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Зеленский отметил, что, к сожалению, были и попадания.

"Террористам нужна такая массовость ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня – гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения. Видимо, в результате этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться прежде всего с такими сумасшедшими действиями России", — подытожил он.

Напомним, сегодня утром, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупантии выпустили по Украине более 60 ракет. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

Отметим, 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия кафиров выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

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