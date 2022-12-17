Метро Києва знову відновило свою роботу

Підземка також працює як укриття.
У суботу, 17 грудня, о 07:30 метро у Києві відновило роботу після аварійного відключення електроенергії, яке сталося напередодні.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
"Київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення електроенергії, яке спричинив черговий російський обстріл", - наголошують у повідомленнію
Зазначається, що наразі поїзди курсують з інтервалом вихідного дня, який становить десять хвилин.
Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги, додають у КМДА. До слова, напередодні метро стало прихистком для багатьох киян, які перечікули у підземці ворожу атаку на столицю.
Нагадаємо, 16 грудня метро припинило свою роботу. Причиною стало пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії через ракетний удар росіян. Підземні станції працювали у режимі укриття.
Також чотири наземні станції київського метро було зачинено на вхід та вихід: "Лісова", " Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна"
Напередодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія РФ випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.
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