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Метро Києва знову відновило свою роботу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Метро Києва знову відновило свою роботу

Фото: УНІАН

Підземка також працює як укриття.

У суботу, 17 грудня, о 07:30 метро у Києві відновило роботу після аварійного відключення електроенергії, яке сталося напередодні.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

 "Київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення електроенергії, яке спричинив черговий російський обстріл", - наголошують у повідомленнію

Зазначається, що наразі поїзди курсують з інтервалом вихідного дня, який становить десять хвилин.

Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги, додають у КМДА. До слова, напередодні метро стало прихистком для багатьох киян, які перечікули у підземці ворожу атаку на столицю.

Нагадаємо, 16 грудня метро припинило свою роботу. Причиною стало пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії через ракетний удар росіян. Підземні станції працювали у режимі укриття.

Також чотири наземні станції київського метро було зачинено на вхід та вихід: "Лісова", " Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна"

Напередодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія РФ випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

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Дата публікації
Перегляди
36
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