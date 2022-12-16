Столица Украины после ракетной атаки: сколько киевлян имеют свет, воду и тепло

Городские службы работают, чтобы к утру вернуть тепло и воду всем жителям Киева.

После поражения нескольких объектов критической инфраструктуры столицы в городе есть дефицит поставок электроэнергии и повреждения электросетей. Треть киевлян сейчас – с водой и теплом. 40% – с энергоснабжением, хотя есть отключение энергии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, городские службы работают, чтобы к утру вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения.

Кличко проинформировал, что в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня не будут курсировать. В то же время подземные станции работают как укрытие.

"Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянному графику, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным. У нас их сейчас более 500. Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые частично будут дублировать маршруты метрополитена. Частным перевозчикам Киева было поручено увеличить выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай", — проинформировал мэр.

Атака на Киевскую область

В пятницу, 16 декабря, Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе и столицу. По словам мэра Виталия Кличко, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщил президент Украины, более 40 российских ракет были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетных ударов во всех районах столицы возникли перебои с водоснабжением. Также ввели экстренные отключения света. Столичное метро приостановило работу.

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