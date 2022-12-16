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Под Киевом боец терробороны сбил российскую крылатую ракету из пулемета

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2267
Время на прочтение
1 мин
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Под Киевом боец терробороны сбил российскую крылатую ракету из пулемета

Фото: УНИАН

От ракеты летели зеленые искры, когда удалось по ней попасть.

Под Киевом во время массированного ракетного удара России по Украине боец терробороны сбил российскую крылатую ракету из пулемета.

Об этом говорится в сюжете Обозреватель.

Один из сослуживцев украинского военного рассказывает, что от ракеты летели зеленые искры, когда удавалось по ней попасть.

Ракета упала посреди поля возле позиций ВСУ.

"Почти невозможно, но это было сделано", — говорят бойцы.

Напомним, российские войска устроили 16 декабря массированный ракетный обстрел Украины, выпустив 76 ракет. Украинским системам ПВО удалось сбить 60 из них.

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Дата публикации
Просмотры
2267
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