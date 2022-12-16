Столиця України після ракетної атаки: скільки киян мають світло, воду й тепло

Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім жителям Києва.

Після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40% – з енергопостачанням, хоча є відключення енергії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання.

Кличко поінформував, що у зв’язку з пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії потяги метрополітену сьогодні не курсуватимуть. Водночас підземні станції працюють як укриття.

"Сьогодні в місті курсують автобуси за постійним графіком, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. У нас їх зараз понад 500. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену. Приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай", - поінформував мер.

Атака на Київську область

У п'ятницю, 16 грудня, Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема і столицю. За словами мера Віталія Кличка, Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомив президент України, понад 40 російських ракет були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва.

У зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці виникли перебої з водопостачанням. Також запровадили екстрені відключення світла. Столичне метро призупинило роботу.

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