Четыре станции киевского метро закрыты на вход и выход

Сегодня до конца дня движение поездов метрополитена приостановлено, однако подземные станции работают в режиме укрытия.
В Киеве подземные станции метро работают в режиме укрытия.
Вход на станции в качестве укрытия будет осуществляться только через входную группу дверей, выходная группа – закрыта.
Это нужно для мер безопасности, осуществляемых правоохранительными органами.
Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена Facebook.
Четыре наземных станции киевского метро закрыты на вход и выход.
"Закрыто на вход и выход станции наземного участка, а именно: "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная"", — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 16 декабря, до конца дня движение поездов метрополитена приостановлено, однако подземные станции работают в режиме укрытия.
Как пояснил главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский, метро не работает как объект транспорта из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов по причине ракетных ударов врага в пятницу.
Отметим, 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия оккупантов выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.
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