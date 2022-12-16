Когда в Киеве после атаки РФ появятся свет и вода: прогноз Кличко

16 декабря Киев подвергся наибольшей атаке врага с начала полномасштабной войны.

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что свет и вода после российской атаки в Киеве появятся приблизительно утром в субботу, 17 декабря.

Об этом мэр Киева сказал в комментарии "Суспільному".

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"Электро- и водоснабжение в Киеве должны восстановить ориентировочно до завтрашнего утра", — сказал мэр столицы.

Напомним, 16 декабря Россия массированно атаковала Украину, в том числе Киев. Как сообщил мэр Виталий Кличко, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. По словам представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

В Софиевской Борщаговке на Киевщине обломки сбитой российской ракеты застряли в авто. После ракетной атаки произошло падение обломков и на частные жилые дома на территории Броварской громады.

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