Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева

СБУ предотвратила очередной теракт в центре Киева / © СБУ

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Служба безопасности задержала женщину, подозреваемую в попытке взорвать кафе в центре Киева вечером 23 июля.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что женщина собиралась оставить в кафе два самодельных взрывных устройства общей мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Ее задержали, когда она вошла в кафе со скрытой взрывчаткой.

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По данным следствия, российский заказ выполняла киевлянка, которую завербовали для теракта под «чужим флагом», убедив, что она должна выполнить задачу СБУ.

«Российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать оба СВП в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей», — говорится в сообщении.

Установили, что она получила от российского куратора геолокацию места, где должна была оставить взрывчатку. Выясняют, откуда она ее получила. Также решается вопрос квалификации ее действий.

Напомним, в Одессе 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы, пыталась взорвать областной ТЦК.

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