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- Киев
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Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева
Злоумышленница собиралась оставить в кафе два самодельных взрывных устройства общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Служба безопасности задержала женщину, подозреваемую в попытке взорвать кафе в центре Киева вечером 23 июля.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что женщина собиралась оставить в кафе два самодельных взрывных устройства общей мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Ее задержали, когда она вошла в кафе со скрытой взрывчаткой.
По данным следствия, российский заказ выполняла киевлянка, которую завербовали для теракта под «чужим флагом», убедив, что она должна выполнить задачу СБУ.
«Российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать оба СВП в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей», — говорится в сообщении.
Установили, что она получила от российского куратора геолокацию места, где должна была оставить взрывчатку. Выясняют, откуда она ее получила. Также решается вопрос квалификации ее действий.
Напомним, в Одессе 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы, пыталась взорвать областной ТЦК.