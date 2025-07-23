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- Киев
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Спутали с "Шахедом": под Киевом мужчина напугал людей необычным полетом
Над жилым районом пролетел мотопараплан, звук двигателя которого напоминает полет ударного дрона.
Утром в среду, 23 июля, под Киевом мужчина, который пролетел над частными домами на параплане с мотором, напугал местных жителей.
Видео полета опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.
В сообщении отмечают, что у жителей домов звук двигателя в небе вызвал ассоциации с вражеским ударным дроном.
К счастью, оказалось, что над жилым районом пролетал вовсе не «Шахед».
Очевидцы описывают увиденное, как «парашют с мотором», очевидно, имея в виду мотопараплан — современный летательный аппарат, который не зависит от силы ветра и может подняться в воздух даже в полный штиль.
«Ребята уже думали расчехлять пулемет, но оказалось что просто мощный сосед едет на работу», — в шутку прокомментировали очевидцы опубликованные кадры.
Напомним, ранее после массированной воздушной атаки по Киеву жители столицы заметили в Днепре вражеский «Шахед».