Спутали с "Шахедом": под Киевом мужчина напугал людей необычным полетом

Полет на мотопараплане. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Реклама

Утром в среду, 23 июля, под Киевом мужчина, который пролетел над частными домами на параплане с мотором, напугал местных жителей.

Видео полета опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В сообщении отмечают, что у жителей домов звук двигателя в небе вызвал ассоциации с вражеским ударным дроном.

Реклама

К счастью, оказалось, что над жилым районом пролетал вовсе не «Шахед».

Дата публикации 15:28, 23.07.25 Количество просмотров 8 В Киевской области мужчина пролетел над домами на параплане с мотором

Очевидцы описывают увиденное, как «парашют с мотором», очевидно, имея в виду мотопараплан — современный летательный аппарат, который не зависит от силы ветра и может подняться в воздух даже в полный штиль.

«Ребята уже думали расчехлять пулемет, но оказалось что просто мощный сосед едет на работу», — в шутку прокомментировали очевидцы опубликованные кадры.

Напомним, ранее после массированной воздушной атаки по Киеву жители столицы заметили в Днепре вражеский «Шахед».

Реклама