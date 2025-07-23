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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Спутали с "Шахедом": под Киевом мужчина напугал людей необычным полетом

Над жилым районом пролетел мотопараплан, звук двигателя которого напоминает полет ударного дрона.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Полет на мотопараплане

Полет на мотопараплане. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Утром в среду, 23 июля, под Киевом мужчина, который пролетел над частными домами на параплане с мотором, напугал местных жителей.

Видео полета опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В сообщении отмечают, что у жителей домов звук двигателя в небе вызвал ассоциации с вражеским ударным дроном.

К счастью, оказалось, что над жилым районом пролетал вовсе не «Шахед».

Очевидцы описывают увиденное, как «парашют с мотором», очевидно, имея в виду мотопараплан — современный летательный аппарат, который не зависит от силы ветра и может подняться в воздух даже в полный штиль.

«Ребята уже думали расчехлять пулемет, но оказалось что просто мощный сосед едет на работу», — в шутку прокомментировали очевидцы опубликованные кадры.

Напомним, ранее после массированной воздушной атаки по Киеву жители столицы заметили в Днепре вражеский «Шахед».

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