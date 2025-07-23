В Киевском зоопарке ураган разрушил вольеры: как чувствуют себя животные

Последствия непогоды / © Киевский зоопарк

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Стихия не обошла стороной и одну из любимых локаций киевлян — Киевский зоопарк. Из-за шквального ветра, накрывшего столицу, на его территории упало более 15 деревьев. Больше всего пострадали вольеры альпак и медведей — разрушены ограждения и конструкции крыши.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский и Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

Все животные оперативно переведены в зимние помещения. К счастью, ни одно из них не пострадало физически, хотя многие серьезно испугались.

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© КМДА

По словам директора зоопарка Кирилла Трантина, работники мгновенно отреагировали на ситуацию и сразу приступили к ликвидации последствий.

© КМДА

Уже к 22:00 часть повреждений убрали своими силами. А с самого утра к работам присоединилась команда «Київзеленбуду». Работники зоопарка активно собирают ветки и листья — часть используют для корма, остальные — для декора вольеров.

© Киевский зоопарк

Зоопарк восстанавливает конструкции крыши, ограждения и стекла. Для посетителей территория открыта с 12:00, но ремонтные работы продолжаются.

© Киевский зоопарк

Напомним, безопасными для купания в Киеве официально назвали шесть пляжей. Согласно результатам проверок, вода на этих локациях соответствует санитарным нормам.

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Безопасные для купания пляжи:

«Веселка» (г. Днепр)

«Дитячий» (г. Днепр)

«Золотий» (г. Днепр)

«Передмістна слобідка» (г. Днепр)

«Тельбін» (оз. Тельбин)

«Центральний» (г. Днепр)