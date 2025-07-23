ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
340
Время на прочтение
1 мин

В Киевском зоопарке ураган разрушил вольеры: как чувствуют себя животные

В столичном зоопарке ликвидируют последствия урагана. Животные в безопасности, но очень напуганы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия непогоды

Последствия непогоды / © Киевский зоопарк

Стихия не обошла стороной и одну из любимых локаций киевлян — Киевский зоопарк. Из-за шквального ветра, накрывшего столицу, на его территории упало более 15 деревьев. Больше всего пострадали вольеры альпак и медведей — разрушены ограждения и конструкции крыши.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский и Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

Все животные оперативно переведены в зимние помещения. К счастью, ни одно из них не пострадало физически, хотя многие серьезно испугались.

/ © КМДА

© КМДА

По словам директора зоопарка Кирилла Трантина, работники мгновенно отреагировали на ситуацию и сразу приступили к ликвидации последствий.

/ © КМДА

© КМДА

Уже к 22:00 часть повреждений убрали своими силами. А с самого утра к работам присоединилась команда «Київзеленбуду». Работники зоопарка активно собирают ветки и листья — часть используют для корма, остальные — для декора вольеров.

/ © Киевский зоопарк

© Киевский зоопарк

Зоопарк восстанавливает конструкции крыши, ограждения и стекла. Для посетителей территория открыта с 12:00, но ремонтные работы продолжаются.

/ © Киевский зоопарк

© Киевский зоопарк

Напомним, безопасными для купания в Киеве официально назвали шесть пляжей. Согласно результатам проверок, вода на этих локациях соответствует санитарным нормам.

Безопасные для купания пляжи:

  • «Веселка» (г. Днепр)

  • «Дитячий» (г. Днепр)

  • «Золотий» (г. Днепр)

  • «Передмістна слобідка» (г. Днепр)

  • «Тельбін» (оз. Тельбин)

  • «Центральний» (г. Днепр)

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie