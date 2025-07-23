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- Киев
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$50 тысяч за свободу: в Киеве жестоко похитили мужчину из-за "долга"
В столице мужчину похитили и требовали 50 тысяч долларов за вымышленный долг. Пятерых злоумышленников задержали.
В столице полиция задержала преступную группировку, которая похитила мужчину и требовала у него $50 тысяч за вымышленный долг. Организатором оказался 31-летний уроженец Донецка, проживающий в Киеве.
Об этом сообщают в полиции.
Пятеро человек заманили 24-летнего пострадавшего в кафе под предлогом встречи, избили и насильно доставили в офисное помещение. Там они отобрали сумку, телефон и часы, а также начали угрожать и потребовать деньги.
Благодаря спецоперации правоохранителей мужчину удалось уволить. У злоумышленников изъяли $30 тысяч, компьютеры и пять дорогих автомобилей — BMW, Mercedes, Toyota, Infiniti. Все участники задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.
Организатору грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статье 189 УКУ. Другим — до пяти лет за незаконное лишение свободы (ст. 146 УКУ).
Пока следствие продолжается, а суд уже избрал меры пресечения: организатор под стражей без альтернативы, остальные — с правом залога.
Напомним, в Киеве блоггеры выдавали себя за полицейских, чтобы снимать видео для соцсетей. Они одевали полицейскую форму, имитировали проверки документов и задержания, публикуя такие ролики онлайн. Эти действия вводили зрителей в заблуждение и подрывали доверие к настоящим стражам порядка.
В ходе мониторинга полиция обнаружила около десяти видео с псевдопроверками и инсценированными задержаниями. На видео были изображены лица без всякого отношения к полиции, которые своими действиями создавали ошибочное представление о деятельности правоохранительных органов.
Как выяснили правоохранители, все участники этих роликов — жители Киева. Они называли себя актерами и снимали контент исключительно для развлечения и привлечения аудитории в социальных сетях.