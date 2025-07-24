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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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665
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1 хв

Жінка намагалася підірвати кафе у центрі Києва

Зловмисниця збиралася залишити у кав’ярні два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва

СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва / © СБУ

Служба безпеки затримала жінку, яку підозрюють у спробі підірвати кафе в центрі Києва ввечері 23 липня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що жінка збиралася залишити у кав’ярні два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Її затримали, коли вона зайшла в кафе із прихованою вибухівкою.

За даними слідства, російське замовлення виконувала киянка, яку завербували для теракту під «чужим прапором», переконавши, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

«Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей», — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця, де мала залишити вибухівку. Наразі з’ясовують, звідки вона її отримала. Також вирішується питання щодо кваліфікації її дій.

Нагадаємо, в Одесі 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти, намагалася підірвати обласний ТЦК.

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