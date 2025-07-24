Жінка намагалася підірвати кафе у центрі Києва

СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва / © СБУ

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Служба безпеки затримала жінку, яку підозрюють у спробі підірвати кафе в центрі Києва ввечері 23 липня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що жінка збиралася залишити у кав’ярні два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Її затримали, коли вона зайшла в кафе із прихованою вибухівкою.

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За даними слідства, російське замовлення виконувала киянка, яку завербували для теракту під «чужим прапором», переконавши, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

«Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей», — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця, де мала залишити вибухівку. Наразі з’ясовують, звідки вона її отримала. Також вирішується питання щодо кваліфікації її дій.

Нагадаємо, в Одесі 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти, намагалася підірвати обласний ТЦК.

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