В Киевской области внедряют новую систему оповещения о воздушной тревоге: что изменится

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киевской области изменили систему оповещения о тревоге.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

Сигнал воздушной тревоги в Киевской области с четверга, 24 июля, будет дифференцирован. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза.

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«Такую систему мы протестовали сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев. Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сфер, касающихся войны — всех», — говорится в сообщении.

В КОВА подчеркнули, что продолжают модернизацию всей региональной системы оповещения. Новая архитектура включает: современное оборудование; цифровые каналы связи; резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже при отключениях.

«Наша цель — чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена», — резюмировали в Киевской ОВА.