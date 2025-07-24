- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области внедряют новую систему оповещения о воздушной тревоге: что изменится
С 24 июля сигнал воздушной тревоги в Киевской области будет дифференцированным.
В Киевской области изменили систему оповещения о тревоге.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
Сигнал воздушной тревоги в Киевской области с четверга, 24 июля, будет дифференцирован. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза.
«Такую систему мы протестовали сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС. Система отработала надежно и без сбоев. Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и других сфер, касающихся войны — всех», — говорится в сообщении.
В КОВА подчеркнули, что продолжают модернизацию всей региональной системы оповещения. Новая архитектура включает: современное оборудование; цифровые каналы связи; резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже при отключениях.
«Наша цель — чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена», — резюмировали в Киевской ОВА.