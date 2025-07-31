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- Киев
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В результате атаки РФ в Киеве пострадало 8 человек
Россия цинично атаковала мирный Киев.
В результате российской атаки на Киев уже 8 пострадавших, среди них двое детей.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Раньше говорилось, что среди пострадавших есть мать с ребенком . Однако позже чиновник сообщил, что информация о двух пострадавших - мать и ребенок не подтвердилась.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.