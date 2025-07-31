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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В результате атаки РФ в Киеве пострадало 8 человек

Россия цинично атаковала мирный Киев.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В результате российской атаки на Киев уже 8 пострадавших, среди них двое детей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Раньше говорилось, что среди пострадавших есть мать с ребенком . Однако позже чиновник сообщил, что информация о двух пострадавших - мать и ребенок не подтвердилась.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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