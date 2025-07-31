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- Киев
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Удар РФ по Киеву: заблокированые люди в гараже и пожары на верхних этажах домов
В Киеве в результате ночной атаки зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах, пострадавший.
По состоянию на 01:30 31 июля 2025 стали известны последствия российской атаки на Киев.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Соломенском районе обломки БпЛА упали около 3 этажного жилого дома. Произошло возгорание газовой трубы. Были заблокированы люди в гараже. Экстренные службы работают на месте.
По другому адресу горит квартира на 6 этаже в 7 этажном жилом доме. Пожар локализовали. Медики госпитализировали одного пострадавшего.
Также произошло возгорание на первом этаже нежилого здания.
Еще по одному адресу падение обломков БПЛА на верхний этаж 9 этажного жилого дома. Подразделения прибыли на место.
Во дворах домов, где упали обломки, горят авто.
Пожар зафиксирован еще на нескольких локациях нежилой застройки.
Экстренные службы работают на местах.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.