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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар РФ по Киеву: заблокированые люди в гараже и пожары на верхних этажах домов

В Киеве в результате ночной атаки зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах, пострадавший.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

По состоянию на 01:30 31 июля 2025 стали известны последствия российской атаки на Киев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

  • В Соломенском районе обломки БпЛА упали около 3 этажного жилого дома. Произошло возгорание газовой трубы. Были заблокированы люди в гараже. Экстренные службы работают на месте.

  • По другому адресу горит квартира на 6 этаже в 7 этажном жилом доме. Пожар локализовали. Медики госпитализировали одного пострадавшего.

  • Также произошло возгорание на первом этаже нежилого здания.

  • Еще по одному адресу падение обломков БПЛА на верхний этаж 9 этажного жилого дома. Подразделения прибыли на место.

  • Во дворах домов, где упали обломки, горят авто.

  • Пожар зафиксирован еще на нескольких локациях нежилой застройки.

  • Экстренные службы работают на местах.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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