В Киеве возросло количество пострадавших от российской атаки мест (видео)

Пожар / © ТСН.ua

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По состоянию на 01:00 31 июля 2025 года в Киеве около десяти локаций, пострадавших от российской атаки .

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

© из соцсетей

Враг бьет ударными дронами по гражданской инфраструктуре Больше всего пострадал Соломенский район.

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Там зафиксировано:

пожар в многоэтажке

возгорание возле жилого дома.

возгорание в образовательном учреждении.

пылают склады и несколько нежилых помещений по разным адресам.

падение частей БпЛА на двух локациях – возле дома и на машину.

К сожалению, известно об одном пострадавшем с ожогами конечностей. Пока ему оказывается неотложная медицинская помощь.

"Русская атака продолжается. Прошу киевлян оставаться в укрытиях до ее завершения. Все восстановим и отстроим - главное сохранить жизнь", - отметил чиновник.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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