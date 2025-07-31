ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1576
Время на прочтение
1 мин

В Киеве возросло количество пострадавших от российской атаки мест (видео)

В Киеве зафиксировано около десяти локаций с повреждениями от российской атаки дронами, больше всего пострадал Соломенский район.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

По состоянию на 01:00 31 июля 2025 года в Киеве около десяти локаций, пострадавших от российской атаки .

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

© из соцсетей

Враг бьет ударными дронами по гражданской инфраструктуре Больше всего пострадал Соломенский район.

Там зафиксировано:

  • пожар в многоэтажке

  • возгорание возле жилого дома.

  • возгорание в образовательном учреждении.

  • пылают склады и несколько нежилых помещений по разным адресам.

  • падение частей БпЛА на двух локациях – возле дома и на машину.

К сожалению, известно об одном пострадавшем с ожогами конечностей. Пока ему оказывается неотложная медицинская помощь.

"Русская атака продолжается. Прошу киевлян оставаться в укрытиях до ее завершения. Все восстановим и отстроим - главное сохранить жизнь", - отметил чиновник.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie