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- Киев
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В Киеве возросло количество пострадавших от российской атаки мест (видео)
В Киеве зафиксировано около десяти локаций с повреждениями от российской атаки дронами, больше всего пострадал Соломенский район.
По состоянию на 01:00 31 июля 2025 года в Киеве около десяти локаций, пострадавших от российской атаки .
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Враг бьет ударными дронами по гражданской инфраструктуре Больше всего пострадал Соломенский район.
Там зафиксировано:
пожар в многоэтажке
возгорание возле жилого дома.
возгорание в образовательном учреждении.
пылают склады и несколько нежилых помещений по разным адресам.
падение частей БпЛА на двух локациях – возле дома и на машину.
К сожалению, известно об одном пострадавшем с ожогами конечностей. Пока ему оказывается неотложная медицинская помощь.
"Русская атака продолжается. Прошу киевлян оставаться в укрытиях до ее завершения. Все восстановим и отстроим - главное сохранить жизнь", - отметил чиновник.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.