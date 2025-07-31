Массированная атака дронов на Киев: власть о первых последствиях

Атака по Киеву вечером 30 июля / © ТСН.ua

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В Киеве фиксируют первые последствия массированной атаки российских беспилотников, которую РФ нанесла в ночь на 31 июля.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Имеем первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто», — пишет глава КМВА.

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По предварительным данным, пока в Киеве обошлось без пострадавших.

По информации мониторинговых пабликов, 10 ударных БпЛА двигаются мимо Черниговщины в направлении Киева/области.

Тем временем в соцсетях публикуют первые фото и видео последствий атаки. Разумеется, без указания локации.

Дата публикации 00:21, 31.07.25 Количество просмотров 61 Россия атакует Киев «Шахедами»: над городом слышны звуки взрывов и гул дронов

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