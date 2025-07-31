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Массированная атака дронов на Киев: власть о первых последствиях
В Соломенском районе Киева после падения обломков сбитых дронов горят авто.
В Киеве фиксируют первые последствия массированной атаки российских беспилотников, которую РФ нанесла в ночь на 31 июля.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Имеем первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто», — пишет глава КМВА.
По предварительным данным, пока в Киеве обошлось без пострадавших.
По информации мониторинговых пабликов, 10 ударных БпЛА двигаются мимо Черниговщины в направлении Киева/области.
Тем временем в соцсетях публикуют первые фото и видео последствий атаки. Разумеется, без указания локации.
Ранее в Воздушных силах рассказали о маршруте «Шахедов» сегодня поздно вечером.