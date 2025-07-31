ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2842
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака дронов на Киев: власть о первых последствиях

В Соломенском районе Киева после падения обломков сбитых дронов горят авто.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Атака по Киеву вечером 30 июля

Атака по Киеву вечером 30 июля / © ТСН.ua

В Киеве фиксируют первые последствия массированной атаки российских беспилотников, которую РФ нанесла в ночь на 31 июля.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Имеем первые последствия вражеской атаки в Соломенском районе. На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто», — пишет глава КМВА.

По предварительным данным, пока в Киеве обошлось без пострадавших.

По информации мониторинговых пабликов, 10 ударных БпЛА двигаются мимо Черниговщины в направлении Киева/области.

Тем временем в соцсетях публикуют первые фото и видео последствий атаки. Разумеется, без указания локации.

Ранее в Воздушных силах рассказали о маршруте «Шахедов» сегодня поздно вечером.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie