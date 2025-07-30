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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Воздушная тревога звучит в Киеве—что угрожает

Столице угрожают ударные БПЛА с востока.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога звучит в Киеве—что угрожает

© ТСН.ua

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Также под угрозой атаки враждебных БПЛА находится ряд областей:

  • на севере Сумщины дроны держат курс на Черниговщину;

  • группы ударных БпЛА зафиксированы на севере, в центре и на юге Черниговщины.

  • группа ударных БПЛА на севере Киевщины держит курс на Житомирщину;

  • группа ударных БПЛА на востоке Киевщины курсом на Черкасщину.

Также есть угроза Житомирщине, югу Полтавщины, востоку Днепропетровщины. Здесь они держат курс на северо-запад.

Группа БПЛА также зафиксирована на Кировоградщине, на севере Одесщины, где они держат курс на Кировоградщину, а также на Херсонщине (курсом на Николаевщину), на севере Черкащины (в южном направлении).

Напомним, о том, что вечером 30 июля вражеские беспилотники атакуют Украину, говорилось ранее.

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