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- Киев
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Воздушная тревога звучит в Киеве—что угрожает
Столице угрожают ударные БПЛА с востока.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Также под угрозой атаки враждебных БПЛА находится ряд областей:
на севере Сумщины дроны держат курс на Черниговщину;
группы ударных БпЛА зафиксированы на севере, в центре и на юге Черниговщины.
группа ударных БПЛА на севере Киевщины держит курс на Житомирщину;
группа ударных БПЛА на востоке Киевщины курсом на Черкасщину.
Также есть угроза Житомирщине, югу Полтавщины, востоку Днепропетровщины. Здесь они держат курс на северо-запад.
Группа БПЛА также зафиксирована на Кировоградщине, на севере Одесщины, где они держат курс на Кировоградщину, а также на Херсонщине (курсом на Николаевщину), на севере Черкащины (в южном направлении).
Напомним, о том, что вечером 30 июля вражеские беспилотники атакуют Украину, говорилось ранее.