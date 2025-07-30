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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве раздаются взрывы: первые детали об атаке РФ

Жителей Киева призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов», в столице раздаются взрывы.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Атака по Киеву вечером 30 июля

Атака по Киеву вечером 30 июля

В Киеве вечером 30 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. В столице слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — отметил он.

В КМВА добавили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:02

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:02

О звуках взрывов сообщают журналисты ТСН.ua, а также сами киевляне в местных пабликах.

В мониторинговых чатах утверждают, что в Киев двигаются примерно 3 группы вражеских БпЛА в среднем по 15+ «Шахедов».

Паблик «Николаевский Ванёк» также пишет, что в Киев из разных направлений двигаются 15 «Шахедов».

Позже Кличко опубликовал новый пост. «В столице продолжается работа ПВО. Вражеские БПЛА заходят на город по разным направлениям. Оставайтесь в укрытиях», — предупредил он.

Ранее в Воздушных силах рассказали о маршруте «Шахедов» сегодня поздно вечером.

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