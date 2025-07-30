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- Киев
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В Киеве раздаются взрывы: первые детали об атаке РФ
Жителей Киева призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов», в столице раздаются взрывы.
В Киеве вечером 30 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. В столице слышны взрывы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — отметил он.
В КМВА добавили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
О звуках взрывов сообщают журналисты ТСН.ua, а также сами киевляне в местных пабликах.
В мониторинговых чатах утверждают, что в Киев двигаются примерно 3 группы вражеских БпЛА в среднем по 15+ «Шахедов».
Паблик «Николаевский Ванёк» также пишет, что в Киев из разных направлений двигаются 15 «Шахедов».
Позже Кличко опубликовал новый пост. «В столице продолжается работа ПВО. Вражеские БПЛА заходят на город по разным направлениям. Оставайтесь в укрытиях», — предупредил он.
Ранее в Воздушных силах рассказали о маршруте «Шахедов» сегодня поздно вечером.