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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ нанесла удар по Соломенскому району Киева: пылает образовательное учреждение и авто

В Соломенском районе Киева зафиксировано пять мест попаданий, среди которых образовательное учреждение и жилой дом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

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Россия продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

  • Пожар в образовательном заведении, горящие авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома.

  • Оставайтесь в укрытиях!

  • В Соломенском районе горит квартира на 5 этаже. Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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