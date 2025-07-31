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- Киев
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РФ нанесла удар по Соломенскому району Киева: пылает образовательное учреждение и авто
В Соломенском районе Киева зафиксировано пять мест попаданий, среди которых образовательное учреждение и жилой дом.
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Россия продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе Киева.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Пожар в образовательном заведении, горящие авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома.
Оставайтесь в укрытиях!
В Соломенском районе горит квартира на 5 этаже. Информация о пострадавших устанавливается.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.