В Киеве возле мусорника выбросили экзотическое животное (фото)

Кот и паук / © Kyiv Animal Rescue Group

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В Печерском районе Киева на свалке обнаружили необычную находку — в заброшенном террариуме кто-то оставил паука-птицееда. Инцидент вызвал возмущение как у зоозащитников, так и у местных жителей.

Об этом сообщила команда Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

«Даже в самые сложные времена мы должны оставаться людьми — особенно в отношении тех, за кого сами взяли ответственность», — отметили зоозащитники.

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Пока неравнодушные жители пытались найти место, куда можно пристроить паука, другие пытались украсть у него даже террариум.

Найденный паук / © Kyiv Animal Rescue Group

«Пока неравнодушные жители искали, куда его пристроить, другие уже пытались украсть у него единственное, что осталось — террариум. К счастью, террариум удалось отстоять и паука передали нам. Вот такой вот красавец теперь под нашей опекой. Не волнуйтесь, кормим мы его насекомыми — все спасенные птички живы и здоровы», — добавили в Kyiv Animal Rescue Group.

Найденный паук / © Kyiv Animal Rescue Group

Найденный паук / © Kyiv Animal Rescue Group

Зоозащитники призвали не бросать домашних животных даже в сложные жизненные периоды и напоминают, что ответственность за любимцев — это навсегда.

Напомним, ранее мы писали о том, что за последние годы из-за изменения климата ядовитые пауки начали появляться в новых регионах Украины, где раньше их не было. Особенно часто от их укусов страдают люди на юге страны — в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Там уже обитают каракурты, тарантулы, пауки-зебры, желтые сакские пауки и другие агрессивные виды.

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