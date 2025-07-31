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Масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки
У Соломʼянському районі Києва після падіння уламків збитих дронів горять авто.
У Києві фіксують перші наслідки від масованої атаки російських безпілотників, яку РФ завдала у ніч на 31 липня.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто», — пише голова КМВА.
За попередніми даними, поки у Києві обійшлося без постраждалих.
За інформацією моніторингових пабліків, 10 ударних БпЛА рухаються повз Чернігівщину у напрямку Києва/області.
Тим часом, у соцмережах публікують перші фото і відео наслідків атаки. Зрозуміло — без указання локації.
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