Масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки

Атака по Києву увечері 30 липня / © ТСН.ua

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У Києві фіксують перші наслідки від масованої атаки російських безпілотників, яку РФ завдала у ніч на 31 липня.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто», — пише голова КМВА.

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За попередніми даними, поки у Києві обійшлося без постраждалих.

За інформацією моніторингових пабліків, 10 ударних БпЛА рухаються повз Чернігівщину у напрямку Києва/області.

Тим часом, у соцмережах публікують перші фото і відео наслідків атаки. Зрозуміло — без указання локації.

Дата публікації 00:21, 31.07.25 Кількість переглядів 71 Росія атакує Київ «Шахедами»: над місто чути звуки вибухів і гул дронів

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