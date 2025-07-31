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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки

У Соломʼянському районі Києва після падіння уламків збитих дронів горять авто.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Атака по Києву увечері 30 липня

Атака по Києву увечері 30 липня / © ТСН.ua

У Києві фіксують перші наслідки від масованої атаки російських безпілотників, яку РФ завдала у ніч на 31 липня.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Маємо перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі. На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто», — пише голова КМВА.

За попередніми даними, поки у Києві обійшлося без постраждалих.

За інформацією моніторингових пабліків, 10 ударних БпЛА рухаються повз Чернігівщину у напрямку Києва/області.

Тим часом, у соцмережах публікують перші фото і відео наслідків атаки. Зрозуміло — без указання локації.

Раніше у Повітряних силах розповіли про маршрут «Шахедів» сьогодні пізно ввечері.

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