Киев подтоплен из-за непогоды: что говорят коммунальщики

Непогода в Киеве

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В Киеве прошел мощный ливень, в результате чего некоторые улицы подтопило. Коммунальщики работают на местах.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Дата публикации 15:55, 30.07.25 Количество просмотров 9 В Киеве затопление из-за мощных дождей

По данным «Киев24», гидрослужбы «Киевавтодора» работают в усиленном режиме. К работам привлечены 55 единиц спецтехники и 36 бригад.

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В настоящее время ливнеприемники собирают воду, а коммунальные службы с помощью ковша убирают мусор. Оно мешает должному отводу через водосточные каналы.

Как отмечалось ранее, в Украине продолжает бурлить непогода . Вокруг сломанные деревья, затопленные улицы и огромный град.

В частности, в Хмельницком после мощного ливня затапливало улицы. На дорогах произошел коллапс: часть автомобилей заблокировало в воде, с перебоями работал общественный транспорт. Из-за непогоды в городе произошли аварийные отключения света. Кроме того, в области прошелся ураган — с корнями вырывал деревья, в нескольких селах градом побило овощи.

В Винницкой области непогода также наделала беды. Сразу в пяти районах и в областном центре бушевал шквальный ветер. Сваленные деревья заблокировали дороги, на местах работали спасатели. Огромный град избил крыши домов и авто. В области было обесточено около сорока населенных пунктов. Ливни, шквальный ветер и град синоптики прогнозируют и сегодня.

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