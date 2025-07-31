Унаслідок атаки РФ у Києві постраждало 8 осіб

ДСНС / © ТСН.ua

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Внаслідок російської атаки на Київ вже 8 постраждалих, серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше йшлося про те, що серед потерпілих є матір з дитиною. Проте пізніше посадовець повідомив, що інформація про двох постраждалих - мати та дитину не підтвердилась.

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Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.