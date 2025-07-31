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- Київ
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Унаслідок атаки РФ у Києві постраждало 8 осіб
Росія цинічно атакувала мирний Київ.
Внаслідок російської атаки на Київ вже 8 постраждалих, серед них двоє дітей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Раніше йшлося про те, що серед потерпілих є матір з дитиною. Проте пізніше посадовець повідомив, що інформація про двох постраждалих - мати та дитину не підтвердилась.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.