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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Унаслідок атаки РФ у Києві постраждало 8 осіб

Росія цинічно атакувала мирний Київ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Внаслідок російської атаки на Київ вже 8 постраждалих, серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше йшлося про те, що серед потерпілих є матір з дитиною. Проте пізніше посадовець повідомив, що інформація про двох постраждалих - мати та дитину не підтвердилась.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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