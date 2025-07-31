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У Києві зросла кількість потерпілих унаслідок атаки РФ: серед постраждалих — матір з дитиною
Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Київ зросла до п’яти, серед них мати з дитиною.
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Кількість постраждалих у Києві унаслідок російської атаки 31 липня 2025 року зросла до 4, серед них мати з дитиною.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Пізніше він додав, що вже є пʼятеро постраждалих.
Станом на 02:15 кількість постраждалих зросла до шести.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.