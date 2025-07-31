У Києві зросла кількість потерпілих унаслідок атаки РФ: серед постраждалих — матір з дитиною

Безпілотник / © ТСН.ua

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Кількість постраждалих у Києві унаслідок російської атаки 31 липня 2025 року зросла до 4, серед них мати з дитиною.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пізніше він додав, що вже є пʼятеро постраждалих.

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Станом на 02:15 кількість постраждалих зросла до шести.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.