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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
592
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У Києві зросла кількість потерпілих унаслідок атаки РФ: серед постраждалих — матір з дитиною

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Київ зросла до п’яти, серед них мати з дитиною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість постраждалих у Києві унаслідок російської атаки 31 липня 2025 року зросла до 4, серед них мати з дитиною.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пізніше він додав, що вже є пʼятеро постраждалих.

Станом на 02:15 кількість постраждалих зросла до шести.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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