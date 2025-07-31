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У Києві зросла кількість мість, які постраждали від російської атаки (відео)
У Києві зафіксовано близько десяти локацій із пошкодженнями від російської атаки дронами, найбільше постраждав Соломʼянський район.
Станом на 01:00 31 липня 2025 року у Києві є близько десяти локацій, що постраждали від російської атаки.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район.
Там зафіксовано:
пожежу в багатоповерхівці.
займання біля житлового будинку.
загоряння в освітньому закладі.
палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами.
падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.
На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога.
“Російська атака триває. Прошу киян залишатися в укриттях до її завершення. Все відновимо та відбудуємо — головне зберегти життя”, — зауважив посадовець.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.