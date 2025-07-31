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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
1 хв

У Києві зросла кількість мість, які постраждали від російської атаки (відео)

У Києві зафіксовано близько десяти локацій із пошкодженнями від російської атаки дронами, найбільше постраждав Соломʼянський район.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Станом на 01:00 31 липня 2025 року у Києві є близько десяти локацій, що постраждали від російської атаки.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

© із соцмереж

Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район. 

Там зафіксовано:

  • пожежу в багатоповерхівці.

  • займання біля житлового будинку.

  • загоряння в освітньому закладі.

  • палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами.

  • падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.

На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога.

“Російська атака триває. Прошу киян залишатися в укриттях до її завершення. Все відновимо та відбудуємо — головне зберегти життя”, — зауважив посадовець.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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