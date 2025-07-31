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ГСЧС показала последствия атаки России на Киев (фото)
Массированная атака дронами на Киев повлекла за собой пожары, разрушение и повреждение зданий и авто, есть пострадавшие.
Киев 31 июля 2025 года подвергся массированной атаке российских дронов .
Обломки одного из беспилотников упали у гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома. Несколько человек оказались заблокированы в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
В другой части района обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Пострадавшие были переданы медикам. Возгорание уже ликвидировано.
Также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений столицы. Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и повлекли возгорание еще одного автомобиля.
На всех местах происшествия работают спасатели и все экстренные службы.
Информация обновляется.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.