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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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ГСЧС показала последствия атаки России на Киев (фото)

Массированная атака дронами на Киев повлекла за собой пожары, разрушение и повреждение зданий и авто, есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ

Киев 31 июля 2025 года подвергся массированной атаке российских дронов .

Обломки одного из беспилотников упали у гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома. Несколько человек оказались заблокированы в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

В другой части района обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Пострадавшие были переданы медикам. Возгорание уже ликвидировано.

Также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений столицы. Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и повлекли возгорание еще одного автомобиля.

На всех местах происшествия работают спасатели и все экстренные службы.

Информация обновляется.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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