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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве выросло количество пострадавших в результате атаки РФ: среди потерпевших — мать с ребенком

Количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до пяти, среди них мать с ребенком.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

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Число пострадавших в Киеве в результате российской атаки 31 июля 2025 года возросло до 4, среди них мать с ребенком.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позже он добавил, что уже пятеро пострадавших.

По состоянию на 2:15 количество пострадавших возросло до шести.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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