В Киеве выросло количество пострадавших в результате атаки РФ: среди потерпевших — мать с ребенком

Беспилотник / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Число пострадавших в Киеве в результате российской атаки 31 июля 2025 года возросло до 4, среди них мать с ребенком.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позже он добавил, что уже пятеро пострадавших.

Реклама

По состоянию на 2:15 количество пострадавших возросло до шести.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.