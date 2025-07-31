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В Киеве выросло количество пострадавших в результате атаки РФ: среди потерпевших — мать с ребенком
Количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до пяти, среди них мать с ребенком.
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Число пострадавших в Киеве в результате российской атаки 31 июля 2025 года возросло до 4, среди них мать с ребенком.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Позже он добавил, что уже пятеро пострадавших.
По состоянию на 2:15 количество пострадавших возросло до шести.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.