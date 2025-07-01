В Киеве стреляли в экс-командира "Айдара" Викторию Дворецкую (фото)

Виктория Дворецкая

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В Киеве возле рынка «Виноградарь» неизвестный стрелял в ветерана войны, общественного деятеля и бывшего командира роты батальона «Айдар» Викторию Дворецкую.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Вчера в 20 часов мы с сыном возвращались из магазина домой. Проезжая рынок „Виноградарь“, я обратила внимание, как велосипедист бил рукой по стеклу другой машины. И уже через минуту-две я услышала странный звук — смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка», — написала она о событии.

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После тщательного осмотра автомобиля она обнаружила отверстие примерно в 15 сантиметрах от заднего стекла на стороне, где в автокресле сидел ее сын.

- Задумывалась ли я когда-то серьезно о пневматике? Да нет. Но когда ты видишь, что если бы тот мудак имел немного более ровные руки, то и стекло, и пуля могли быть у головы твоего ребенка — оно воспринимается совсем иначе, — добавила активистка.

Виктория Дворецкая

След от пули

После стрельбы, Дворецкая вызвала полицию. Криминалисты оперативно прибыли на место происшествия, взяли необходимые объяснения и заявления. Уже через час женщине показали записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости.

По ее словам, судя по характеру дыры в автомобиле, выстрел был произведен из пневматического пистолета. Учитывая, что расстояние между стрелком и авто составляло около 20 метров, скорее всего использовали флобер. Женщина выразила надежду на эффективную работу полиции и быстрое раскрытие дела.

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Напомним, что с началом 2025 года количество женщин, служащих в Вооруженных силах Украины, достигло 70 000, среди которых более 5 500 находятся на передовой.

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