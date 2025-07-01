Убийство подростка на фуникулере в Киеве: мать эмоционально обратилась к Кличко, общество требует наказания

Максим Матерухин / © ТСН

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Мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере в Киеве, до сих пор не получил приговор. Судебный процесс длится уже полгода. Семья парня требует справедливого наказания и огласки, ведь дело стоит на месте.

Об этом написала Ирина Матерухина в Instagram.

Мать убитого подростка обратилась к мэру Киева

Убитая горем мать опубликовала сообщение, в котором обратилась к городскому голове Виталию Кличко.

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Максим Матерухин и Виталий Кличко

«Мальчик, стоящий на фото рядом с Вами, это именно тот, которого убили на фуникулере в Киеве, 7 апреля 2024 года. Зовут его Максим Матерухин, и ему было всего 16 лет. Уже почти 1,3 месяца приговор убийцы Артема Косова не вынесен. Он водитель УГО, но сидит на гаупвахте как военный, хотя никакого отношения не имеет. Убийца был под наркотой, в состоянии алкогольного опьянения», — утверждает она.

Адвокаты Дмитрий Земницкий и Богдан Кушнир срывать заседания, которые были спланированы еще через полгода, не приходя на них. Дело снова стоит на месте.

«Нам как семье убитого мальчика не нужно ничего, кроме справедливого наказания для того, кто оставил жизнь нашего сына. Поэтому мы деремся, стучимся во все двери, просим помощи. Нам постоянно нужна огласка, чтобы дело наше было на слуху у людей. Потому что мы просто боимся, что при уюте он просто либо выйдет под домашний арест, либо получит мало. Ему светит от 10 до 15, или пожизненное. Вы тоже отец, и каждый человек, имеющий детей, за своего ребенка требовали только пожизненное!», — подчеркнула женщина.

Она отметила, что в этой трагедии есть очень много информации, свидетельствующей о том, что Косов виноват.

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«Свидетели прошли все, говорили все одно и то же. Он просто бросил моего ребенка в стекло, и от полученных травм мой Макс умер почти сразу на месте. Есть достаточно доказательств, но адвокаты его тянут время, чтобы он продолжил сидеть в нормальных условиях. Мы уже не знаем, что делать… Нам нужна помощь», — умоляет мать Макисма.

В стране идет война, подчеркивает она, а военные защищают мирное население, воюют ради светлого будущего Украины. Зато такие, как Косов, его убивают.

«Будем благодарны, если Вы как-нибудь поможете нам в нашей сверхсложной борьбе за справедливость», — отметила Ирина Матерухина.

Реакция общества

В комментариях к публикации высказываются украинцы, неравнодушные к трагедии:

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Огласка

Убийство должно быть наказано!

Это Трэш!!! Мать, убитого мальчика, должна кричать, писать, просить, чтобы убийца был наказан. Судебная система, это гниль и боль страны.

Виновный должен сидеть в тюрьме. Это и так не то еще наказание, которого он заслуживает!

Надеемся, что суд примет справедливый приговор убийцы.

Коррупция преуспевает. Если виновного отпустят, то завтра убивать сможет кого угодно.

Общество желает справедливости. Убийцы ребенка пожизненно!

Ответ Кличко

Городской голова Виталий Кличко отреагировал на пост матери Максима Матерухина. Как отметил мэр, когда Украина борется с жестоким агрессором, когда наши защитники отражают российское нашествие на передовой, подобные трагедии в тылу — особенно болезненные и возмутительные. Такого не должно происходить ни в Киеве, ни в одном другом городе Украины.

«Я разделяю боль семьи и близких Максима Матерухина. И призываю в беспристрастный суд и справедливый приговор!», — написал Кличко.

Он добавил, что правосудие должно быть реальной защитой жизни и свобод граждан. А граждане требуют верховенства закона и справедливости.

Что известно об убийстве Максима Матерухина: основное

В Киеве 7 апреля произошло жуткое убийство 16-летнего подростка. Мужчина в военной форме толкнул парня, в результате чего ребенок разбил головой стекло и скончался на месте.

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Как пишут друзья погибшего, в вагон зашел военный без опознавательных знаков. Ему не понравилось, что подростки развлекаются. Произошла словесная перепалка о том, готовы ли ребята защищать Родину. А когда вагон фуникулера остановился, выходящего последним из вагона парня толкнул мужчина в форме. Потерпевший разбил головой стекло и порезался, а уже на лестнице истекал кровью, потому что была повреждена сонная артерия.

Стало известно, что нападающий работал водителем в Управлении государственной охраны Украины. Вызвав смерть подростка, виновник пытался оказать ему помощь, когда понял, что натворил. Правоохранители задержали мужчину на станции фуникулера, он не сопротивлялся. При себе у него было оружие, но его не применял. Как стало известно сайту ТСН.ua из источников в правоохранительных органах, в момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

О гибели своего питомца написали представители специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу «Изменение» Оболонского района.

«В воскресенье трагически погиб воспитанник нашей школы Матерухин Максим Александрович. Во время прогулки с друзьями по центру нашего города, а именно на Киевском фуникулере, на Максима коварно напал взрослый мужчина», — отмечают представители школы.

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Отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве 16-летнего парня в Киеве, не признает свою вину.

Позже Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве. Он предусматривает содержание под стражей на 60 суток без права на внесение залога — до 5 июня.