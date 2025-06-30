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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: какая причина
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
В Киеве и Киевской области в понедельник, 30 июня, объявлен первый уровень опасности. Причина — опасные метеорологические явления в регионе.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram.
«В ближайшее время с содержанием до конца суток 30 июня порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.
Советы специалистов во время сильного ветра
Специалисты призывают при сильном ветре плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 044 272 4018.
Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044 430 3713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 050 387 3542 (телефон ЦОДР).
Напомним, в столице и Киевской области в понедельник, 30 июня, ожидается переменная облачность. Местами — кратковременный дождь, а в области — даже грозы.