В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: какая причина

В Киеве ожидается сильный ветер — 15-20 м/с / © pixabay.com

Реклама

В Киеве и Киевской области в понедельник, 30 июня, объявлен первый уровень опасности. Причина — опасные метеорологические явления в регионе.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Telegram.

«В ближайшее время с содержанием до конца суток 30 июня порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.

Реклама

Советы специалистов во время сильного ветра

Специалисты призывают при сильном ветре плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 044 272 4018.

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044 430 3713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Реклама

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 050 387 3542 (телефон ЦОДР).

Напомним, в столице и Киевской области в понедельник, 30 июня, ожидается переменная облачность. Местами — кратковременный дождь, а в области — даже грозы.