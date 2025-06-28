В Киеве приспустили главный флаг Украины: какая причина

Главный флаг Украины / © unsplash.com

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В Киеве временно опустят главный государственный флаг Украины, установленный на Печерских холмах. Причина — ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер.

об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца 28 июня и в течение суток 29 июня в Киеве ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 м/с. Такой уровень опасности классифицируется как желтый (І уровень).

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По информации коммунального объединения «Киевзеленстрой», решение о временном приспускании флага приняли из соображений безопасности — чтобы избежать повреждения большого полотнища.

Главный флагшток страны установлен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Его высота составляет почти 90 метров, вес — 32 тонны, а размер полотнища — 16 на 24 метра.

Флаг снова поднимут в полный рост после стабилизации погодных условий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину возвращается похолодание, и рассказывали о том, как изменится погода на выходных, 28-29 июня.

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