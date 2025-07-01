У Києві стріляли в екскомандирку "Айдару" Вікторію Дворецьку (фото)

Вікторія Дворецька / © Вікторія Дворецька

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У Києві біля ринку «Виноградар» невідомий стріляв у ветеранку війни, громадську діячку та колишню командирку роти батальйону «Айдар» Вікторію Дворецьку.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора о 20 годині ми з сином поверталися з магазину додому. Проїжджаючи ринок „Виноградар“, я звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. І вже за хвилину-дві я почула дивний звук — дивлюся у дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутися і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть, не очікуючи, що я зупинюся, втікає на велосипеді всередину ринку», — написала вона про подію.

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Після ретельного огляду автомобіля вона виявила отвір приблизно за 15 сантиметрів від заднього скла на боці, де в автокріслі сидів її син.

«Чи задумувалася я колись серйозно про пневматику? Та ні. Але коли ти бачиш, що якби той мудак мав трошки рівніші руки, то і скло, і куля могли бути біля голови твоєї дитини, воно сприймається зовсім інакше», — додала активістка.

Вікторія Дворецька

Слід від кулі / © Вікторія Дворецька

© Вікторія Дворецька

Після стрілянини Дворецька викликала поліцію. Криміналісти оперативно прибули на місце події, взяли необхідні пояснення та заяви. Вже за годину жінці показали записи з камер відеоспостереження, розташованих поблизу.

За її словами, судячи з характеру дірки в автомобілі, постріл був зроблений із пневматичного пістолета. Враховуючи, що відстань між стрільцем та авто становила близько 20 метрів, найімовірніше, використовували флобер. Жінка висловила надію на ефективну роботу поліції та швидке розкриття справи.

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Нагадаємо, що з початком 2025 року кількість жінок, які служать у Збройних силах України, сягнула 70000, серед яких понад 5500 перебувають на передовій.

Окрім того, раніше ми писали про те, що хто може піти служити з жінок.